Sallandse pastor Schrijver was gelukkig met roeping: ‘Maar loslaten boerenleven kostte wel moeite’

Betsy Ramerman (CDA) klaar voor wethouder­schap Dalfsen: ‘Zorgen dat het dorp leefbaar blijft’

Tot het laatste moment hield ze het voor zich, maar sinds vorige week woensdag is duidelijk dat Betsy Ramerman (50) de nieuwe beoogde vierde wethouder in Dalfsen is. Ze blijft daarnaast actief voor het ICT-bedrijf van haar man, vrijwilligerswerk en het gezin. ,,Ik ben gelukkig een druk leven gewend.”

1 juni