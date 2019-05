Sandra Schrijver vindt in Hoonhorst geluk ‘in de tussentijd’

Een prachtmens. Zo omschrijven familie en vrienden Sandra, die op 14 mei 1984 tegelijk met haar tweelingbroer het levenslicht ziet in Lonneker, een Twents dorp onder de rook van Enschede. Ze is sociaal, maakt makkelijk vrienden, gaat werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In haar vrije tijd leeft ze zich uit met voetbal, volleybal en bij de plaatselijke afdeling van de Katholieke Plattelandsjongeren (KPJ). Als ze 22 jaar jong is leert ze Arjan Schrijver kennen, boerenzoon uit Hoonhorst. ,,We kennen elkaar sinds oktober 2006, ontmoetten elkaar op een bruiloft. Inderdaad, van een bruiloft komt een bruiloft’’, blikt Arjan terug, 37 jaar is hij nu. ,,In de begintijd hebben we veel op en neer gereisd. Want waar ga je wonen? Sandra was helemaal ingeburgerd in Lonneker, ik in Hoonhorst. Maar we hebben hier een melkveebedrijf, met net een nieuwe stal. Dat kun je niet zomaar achterlaten. Gelukkig kwam Sandra naar mij.’’