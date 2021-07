Schade in Dalfsen na giga-stortbui: ‘Wat hier gebeurd is, gun je niemand’

POLL Tankpasjes, twintig cent winst, boodschap­pen: dit is waarom Vechtdal­lers (niet) over de grens tanken

4 juli Klagen over de brandstofprijzen doen we graag, zeker toen vorige week de literprijzen voor benzine door de legendarische grens van twee euro schoten. Hoe gaan Vechtdallers daarmee om? Goedkope lokale adresjes of de grens over? ,,Als het verschil dertig cent wordt, wil ik het wel overwegen.”