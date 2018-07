Schapen houden Rechterense Veld kort

Video Nieuwleu­sen sleutelt zich suf voor autorodeo met klassie­kers

25 juli Wie zijn ogen de kost geeft ziet in Nieuwleusen al maandenlang het ene na het andere klassieke autowrak aangevoerd worden. Op tenminste 150 locaties in het dorp wordt druk gesleuteld om de oude bakkies weer rijdend te krijgen. Het hele dorp is in de ban van de 50e Autorodeo die op 8 september wordt gehouden. Met uitsluitend auto’s van voor 1970.