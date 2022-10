Scholieren bezorgen boodschappen aan huis in Nieuwleusen: ‘Mooi om te kunnen helpen’

Slecht ter been of in tijdnood door kleine kinderen? Leerlingen van het Agnieten College bezorgen vanaf deze week boodschappen in Nieuwleusen. Hun diensten op maandag en woensdag zijn vooral bedoeld voor hulpbehoevenden. Een laagdrempelige manier om aan de bel trekken. „Dat kan in een hechte gemeenschap.”