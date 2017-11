Scholieren Nieuwleusen zingen uit volle borst: 'Wilhelmus vahahan Naassauwe'

De supersnelle invoering van het volkslied zingen is een idee van Mink de Vries, leraar godsdienst van het Agnietencollege. Hij greep de gelegenheid aan toen de vier politieke partijen CDA, VVD, D'66 en Christenunie in het nieuwe regeerakkoord afspraken dat alle kinderen in Nederland les moeten krijgen over het volkslied. Directeur Tineke Meijerink (60) was meteen enthousiast.