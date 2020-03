Schooljeugd geeft vorm aan ‘Oorlog en vrijheid’ bij viering 75 jaar vrijheid in Nieuwleusen

Voorberei­de aannemer blust beginnende brand met klaarstaan­de emmers water

2 maart Een aannemer heeft maandagmiddag door snel handelen brand in een appartementencomplex aan de Kooikerstraat in Dalfsen voorkomen. De man was bezig met slijpwerkzaamheden en had uit voorzorg al emmers water klaargezet.