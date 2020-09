Schooljeugd mag zelf naar scherven spitten in de Archeokuil in Nieuwleusen

‘Zwembad op eigen benen? Het kan gemeente Dalfsen, kijk maar bij ons!’

29 augustus De zwembaden Gerner en De Meule drukken als een loodzware last op de schouders van de gemeente Dalfsen. Het college heeft een onderzoek aangekondigd naar hoe het goedkoper kan. Vraag is of een zwembad zelfstandig op eigen benen kan staan. ‘Ja!’, zeggen ze in Balkbrug en Ommen. Maar financiële hulp van de gemeente blijft wel nodig.