Schrik bij Dalfser zorgcentrum Rosengaerde na corona-piek: ‘Dit is een onverwachte wending’

Sterfte door corona loopt weer flink op in onze regio

11 december De sterfte door corona loopt weer op in deze regio, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel in Flevoland als in Gelderland en Overijssel laat het aantal overledenen een scherpe stijging zien ten opzichte van vorig jaar in deze periode.