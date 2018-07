Scouts Dalfsen vieren einde seizoen met reuzenglijbaan bij de Vecht

Het einde van het seizoen bij Scouting Dalfsen wordt elk jaar weer ludiek uitgezwaaid. Alle jeugdleden komen dan bij elkaar om samen een toffe activiteit te doen. Dit jaar had de leiding vanwege het mooie weer een reuzenglijbaan gebouwd. Met medewerking van de familie Schiphorst uit Oudleusen was het mogelijk om een mooie plek langs de Vecht te gebruiken. De leiding van Scouting Dalfsen was vrijdag al begonnen met de bouw zodat de jeugdleden, onder het genot van super mooi weer, van de reuzenglijbaan konden genieten.

Plons

Deze glijbaan was 5 meter hoog en eindigde met een koele plons in de Vecht. Het was een dag vol waterspektakel want de Vecht werd natuurlijk ook als verkoeling gebruikt door er lekker in te zwemmen. In de Vecht was ook nog een vlonder gemaakt van palen en tonnen die als springplank veel gebruikt werd. Het bouwwerk trok veel bekijks van zowel de weg als langsvarende bootjes.