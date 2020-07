Sluiswachter Doede (75) is respectloze recreanten in Dalfsen helemaal zat: ‘Verzoek ik afstand, dan ben ik de sigaar’

Autobe­drijf Van Leussen uit Dalfsen voltooit ‘mooie cirkel’ met overname van Morrenhof in Raalte

24 juli Met de overname van Autobedrijf Morrenhof in Raalte per 1 augustus voegt Van Leussen uit Dalfsen een vierde vestiging aan de onderneming toe. Het ruim 40 jaar oude familiebedrijf krijgt hiermee steeds meer een regionale functie, want Van Leussen is ook in Ommen en Zwolle vertegenwoordigd.