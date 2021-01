Snel groeiend Dalfsen verlengt voorkeursrecht ten westen van dorp

Jan Bonte na coronakri­tiek aan de kant gezet door ziekenhuis: wie is deze neuroloog uit Dalfsen?

17 december Een uitmuntend neuroloog die zijn hand er niet voor omdraait protocollen te negeren als die de gezondheid van patiënten in de weg staan. Maar die in al zijn gedrevenheid soms ook doorslaat naar het maniakale. Zijn eindeloze kritiek op gevoerd coronabeleid - mondkapjes zijn nutteloos - is neuroloog Jan Bonte uit Dalfsen duur komen te staan. Eerder werkte hij in Hardenberg en Zwolle, maar het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam stuurt hem nu weg.