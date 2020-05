Speelgoed Bank Nieuwleusen heeft weer rust met nieuwe plek

Zanger Harten10 uit Dalfsen doet mee aan datepro­gram­ma

15 mei Als je vrouw ervandoor gaat met een andere vrouw, moet je toch iets proberen. Martien Ekkelenkamp, een deel van het duo Harten10 uit Dalfsen, was deze week te zien in het tv-programma ‘Lang Leve de Liefde’ op SBS6. Een leuke liefde vinden, dat was het doel. Maar tot de schrik van Martien is ook deze vrouw is niet vies van wat vrouwelijk aandacht.