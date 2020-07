Spelersbussen Ajax en PEC Zwolle op vol terrein touringcarbedrijf in Dalfsen: ‘Normaal is alles weg’

Honderden kinderen namen een kijkje in de spelersbus van hun favoriete club. ,,Die van Ajax is wat luxer, die van PEC wat gezelliger. Bij PEC tafeltjes waar je kan klaverjassen. Bij Ajax hebben de spelers denk ik allemaal een koptelefoon op als ze in de bus zitten en is alles wat ruimer”, zegt een vrijwilliger van FC Dalfsen. De seizoensafsluiting van de voetbalclub bij sponsor South West Tours was snel geregeld.