Spelletjestafel bij ‘familieweg’ Dalfsen heeft historische betekenis (maar even ging er iets mis)

Slapen onder Sallandse sterrenhe­mel: ‘Landbouw gaat minder opbrengen, we moeten inkomsten verbreden’

Na de zomer is het mogelijk op landgoed ’t Rozendael in Heino: slapen onder de sterrenhemel, al dan niet onder een glazen dak. Landgoedeigenaar Dolph van Ittersum heeft een vergunning om er een Anna Cabin te bouwen, vlak naast museum De Fundatie. Het wordt de eerste van drie ‘kunstige’ recreatiewoningen op het landgoed. ,,Dit is kunstarchitectuur.’’

26 januari