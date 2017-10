Spoedcursus Wilhelmus op Agnietencollege

Fietsers beter beschermd in Nieuwleusen

18 oktober Op de Prinses Beatrixlaan en de Koningin Julianalaan in Nieuwleusen moeten fietsers beter beschermd worden gedurende de bouwactiviteiten in het middengebied van het dorp. Meldingen over verkeersonveiligheid en eigen waarnemingen van de gemeente nopen tot maatregelen, meldt wethouder Ruud van Leeuwen.