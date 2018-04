Sports4Kids brengt Dalfser schooljeugd in beweging

Terwijl Lars Grotenhuis (8) lekker meevoetbalt, staat zijn moeder Sandra langs de lijn te genieten van zijn deelname aan Sports4Kids. ,,Hij had een flyer van school meegekregen en heeft zich met een vriendenclubje opgegeven", vertelt ze. ,,Hij doet al aan hockey en tennis en hij wil zo bekijken of hij voetbal net zo leuk vindt." Jeanette Marsman uit Nieuwleusen ziet haar 7-jarige zoon Aaron om nog een andere reden graag meedoen. ,,Naast bewegen is dat het sociale aspect. Hij zit op een kleine school met kleine klassen. Hij was hier zelf enthousiast over en wij hebben het aangewakkerd, ook om hem te laten optrekken met andere leeftijdgenootjes."

Vierde jaar

Sports4Kids, opgezet en begeleid door de buurtsportcoaches in samenwerking met veel sportclubs, is aan het vierde jaar bezig. De eerste drie seizoenen beperkte het zich tot het dorp Dalfsen, maar nu is het uitgebreid naar enkele andere kernen. ,,Er doen nu 540 kinderen mee, van wie er 160 kennismaken met vijf of meer sporten", aldus buurtsportcoach William van Lenthe. Dat laatste komt mede doordat deelname aan een sportactiviteit normaal een euro kost, maar wie intekent op minstens vijf sporten, kan met een sportpas helemaal gratis meedoen. ,,Per kind is dat drie activiteiten keer vijf sporten, dus komen ze vijftien keer zo vaak buiten", rekent Van Lenthe voor. ,,Dus per saldo gaat het dit seizoen om 1200 à 1300 extra 'buitenuren'. Niet onbelangrijk, want dat is in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De technologie verleidt veel kinderen om binnen te blijven."

Ledenwinst