Sprank sluit logeerhuis in Dalfsen

Logeerhuis de Springplank in Dalfsen sluit per 1 januari haar deuren. De opvanglocatie van stichting Sprank voor thuiswonende kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke of meervoudige beperking is niet rendabel te maken. Dat heeft Anne Westerduin, directeur van de stichting Sprank, geconcludeerd.

Reden is dat het gat tussen de financiering vanuit de overheid en wat Sprank nodig heeft om de gewenste kwaliteit van logeerzorg te brengen steeds groter wordt. De kwaliteit van de zorg kan niet voldoende geborgd worden in de toekomst en de logeerhuizen zijn niet kostendekkend. Naast de Springplank in Dalfsen, zal ook het logeerhuis in het Groningse Zuidhorn met ingang van 1 januari de deuren sluiten. Het betekent dat ongeveer 50 cliënten en hun ouders/verzorgers voortaan geen gebruik meer kunnen maken van de logeerzorg. Voor de zestien medewerkers van de logeerhuizen van Sprank wordt binnen de zorginstelling gekeken of ze inzetbaar zijn. ,,Ze vallen onder het sociaal plan, dus we zorgen voor begeleiding naar ander werk", legt Westerduin uit.

Unaniem

De ondernemingsraad en centrale cliëntenraad van de christelijke zorgorganisatie hebben unaniem ingestemd met het besluit. Lieuwe Boonstra, voorzitter van de centrale cliëntenraad (CCR), meldt dat de CCR al een aantal jaar aandacht vraagt voor de financiële situatie bij de logeerhuizen. ,,De vergoedingen zijn al langer te laag voor de geboden zorg, en het niveau van de zorg vraagt wel om kwalitatief goed personeel. Voor de Stichting Sprank kan het niet langer uit." Wel heeft de CCR erop aangedrongen goed in gesprek te gaan met de ouders en verzorgers van de gebruikers van de logeerzorg. ,,Wij hebben twee informatieavonden belegd deze week", licht Westerduin toe. ,,We kunnen het verhaal goed uitleggen, er is echt geen andere oplossing. Wel hopen we dat er mogelijk in de toekomst oplossingen komen die een vorm van logeerzorg toch weer mogelijk kunnen maken."

De logeerzorg die Sprank nog tot 1 januari verzorgt, kan ruimte bieden in een gezin met een jongere of kind met een beperking. De andere gezinsleden weten hun kind in goede handen en kunnen bijkomen van de zorglast, of meer aandacht aan andere gezinsleden geven. Op deze manier is het mogelijk dat kinderen met een beperking langer thuis blijven wonen.

Huurcontracten