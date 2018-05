Stakende leerkrachten dagje knecht op zorgboerderij Hoonhorst

Stal vegen, stoelen poetsen, rommel opruimen. Voor zeven leerkrachten van de Cyriacusschool in Hoonhorst zag de dag er vandaag heel anders uit dan gewoonlijk. Ze staken voor een beter salaris, maar gingen niet naar de stakingsmanistatie in Deventer. In plaats daarvan staken ze de handen uit de mouwen op zorgboerderij Damhoeve.

Vandaag zijn de provincies Gelderland en Overijssel aan de beurt voor de estafettestaking in het basisonderwijs. Een betere betaling van leerkrachten moet het vak weer aantrekkelijker maken, vinden de onderwijsbonden, zodat het tekort aan vakkrachten wordt ingelopen en de werkdruk verlaagd.

Bioscoop

“Tijdens de vorige stakingsronde zaten we met z’n allen in de bioscoop en dat voelde niet goed. We spraken wel over het onderwijs, maar toch voelde ik me een beetje nutteloos”, zegt leerkracht Monique Corjanus. Zij gooide daarom het idee in de groep om de helpende hand uit te steken op de zorgboerderij van oud-collega Ina Brinkhuis. “Want de zorg heeft het ook moeilijk, met een hoge werkdruk. Daarom leek het ons goed om dit statement te maken.”

Quote Invallers zijn bijna niet te krijgen Eric Arends

De Cyriacusschool ondervindt vrijwel dagelijks problemen doordat lage salarissen en hoge werkdruk het vak onaantrekkelijk hebben gemaakt. “Invallers zijn bijna niet te krijgen, zeker niet voor langere tijd. Daardoor hebben wij noodgedwongen groepen moeten samenvoegen. En als directeur moet ik ook zelf weer voor de klas”, zegt Eric Arends. “Er is vrijwel geen aanwas meer van nieuwe leerkrachten omdat ze met een hbo-opleiding elders meer kunnen verdienen. Wij willen eerlijk beloond worden voor wat we doen. Onze salarissen moeten gelijk worden getrokken met die in het voortgezet onderwijs. Een fulltime kracht verdient daar tot 30 procent meer.”

Passie

“Voor het geld hoef je het niet te doen”, vult Corjanus aan. “Wij werken uit passie voor de kinderen en dat betekent dat we nu ook veel in onze vrije tijd doen. Dat moet weer meer in balans komen.”

Voor zorgboerin Ina Brinkhuis kwam de hulp als geroepen. Zij runt sinds 2011 de zorgboerderij, waar ouderen een zinvolle dagbesteding vinden. “We hebben zaterdag open dag, dus dan is het mooi als de boel geveegd is. Maar het is ook ontzettend leuk dat de school de verbinding zoekt met de zorg”, aldus Brinkhuis. Zaterdag is iedere belangstellende welkom op de Damhoeve aan de Ganzepanweg, van half elf tot vier uur.

Leerlingen