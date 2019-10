Staphorster coureur Danny van der Sluis bezorgt wegraceteam START Nieuwleusen eerste kampioenschap

De 22-jarige Danny van der Sluis begon de finaleraces zaterdag in Assen met negen punten achterstand op de leider in het klassement, Cliff Kloots uit Goor. Die ging in de eerste race van de dag onderuit, waarna Van der Sluis zijn wedstrijd bekeken won en de volle 25 punten mocht bijschrijven. In de tweede race op het natte circuit werd Kloots derde, maar Van der Sluis volgde berekenend op zijn Ten Kate Honda CBR 1000RR en hield dankzij een achtste plaats zeven punten van zijn voorsprong over.

Hoogste treetje

,,De eerste race was knallen, maar de baan was listig want er waren nog veel natte plekken. Ik kwam in de eerste ronde als eerste door, waarna Cliff mij voorbij kwam. Hij nam daarna teveel risico en vloog eraf. Ik finishte als tweede achter Nigel Walraven, maar hij had ingehaald onder een gele vlag waardoor hij vijf seconden straftijd kreeg. En toen stond ik ineens op het hoogste treetje van het podium. De laatste race was kletsnat, Cliff lag derde dus was het voor mij uitrijden bij de eerste tien en kampioen worden. Dat lukte prima. Ik heb er een heel seizoen voor geknokt, dit voelt super”, blikt Van der Sluis terug op de spannende slotrace die hem zijn derde landstitel bracht. Hij werd in 2012 kampioen in een ‘bromfietsklasse’, en in 2015 in de OW Cup-klasse Supersport 600. Wat het volgende seizoen gaat brengen weet Van der Sluis nog niet. ,,Dat is nog niet concreet, ik wil graag een stapje hogerop naar het IDM, het Duitse kampioenschap. Ook weet ik niet of dat weer met START is. Maar we kunnen terugkijken op een superseizoen met START, met een goede ploeg, een perfect team.’’