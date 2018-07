Starters in de rij voor duurzame woning

Starters op de woningmarkt staan in de rij voor een betaalbaar, duurzaam gebouwd huis van de nog jonge Lemelerveldse onderneming Prima Thuis. Voor zo’n starterswoning in dat dorp zelf waren veel meer belangstellenden dan de tien die er vanaf oktober gebouwd gaan worden en vier dagen na de lancering van een soortgelijk project in Oudleusen zijn er al 7 gegadigden voor 4 woningen.

“Wij bouwen wat starters kunnen kopen”, verklaart Michel Koenjer het succes. De bouwkundig adviseur begon Prima Thuis in december vorig jaar met compagnon Guido Hulsman, die in Lemelerveld een installatiebedrijf heeft. Ze richten zich vanaf het begin op starterswoningen. “Wij zagen dat die niet gebouwd worden. Woningen van twee ton en hoger zijn er wel, maar zoveel kan een starter niet lenen.”

Duurzaamheidsideaal

Het jonge bedrijf vond in de gemeente Dalfsen een goede partner omdat zowel de gemeente als beide initiatiefnemers een duurzaamheidsideaal hebben. “De woningen zijn zo ontworpen dat ze een energie prestatiewaarde hebben van 0,4 epg”, legt Koenjer uit. “Door de toevoeging van extra zonnepanelen op het dak kunnen ze volledig energieneutraal worden. Dat vergt een extra investering door de koper, maar die verdient dat terug door lagere maandlasten. De tien kopers in Lemelerveld hebben er allemaal voor gekozen. Je ziet dus dat starters extra geld over hebben voor duurzaamheid.”

Geheim

Het geheim zit hem volgens Koenjer in de toepassing van een warmtepomp die gebruik maakt van de ventilatielucht. “Dat is nieuwe technologie die in samenwerking met ons werd ontwikkeld. De woningen zijn niet zo heel groot en daardoor kan deze worden toegepast. Anders kom je vrij snel in grotere en duurdere systemen.” Verder zijn de woningen gasloos en zeer goed geisoleerd.

Voorrang