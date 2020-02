Station tot Station Loop levert 1500 euro op voor onderzoek naar spierziekte SMA

De stichting doneert elk jaar 1 euro per deelnemer aan het hardloopevenement tussen de stations Ommen en Dalfsen aan een goed doel. Dit jaar ging het geld naar ‘CaMo & Friends 4 SMA’. Cato en Moos zijn de zoon en dochter van Jan-Jaap en Linda Lukas, en hebben allebei de spierziekte SMA (Spinale Musculaire Atrofie). ,,Vanaf de zijlijn krijg je mee wat deze spierziekte met het gezin doet, als vriendengroep wilden we wat doen en zodoende hebben we deze actie opgezet’’, vertelt woordvoerder Rob Meulenkamp. Het opgehaalde geld wordt besteed aan onderzoek voor behandeling van deze spierziekte, in dit geval een ‘hoestmachine’. ,,Ons streefbedrag van 50.000 euro is al ruim gepasseerd bij de actiedag in september 2019, maar we zijn blij met elke euro en zetten de actie dan ook enthousiast door.”