Station tot Station Loop tussen Ommen en Dalfsen terug na twee stille coronajaren: ‘Vol energie’

Aline Kootstra liep in het verleden zelf mee in de wedstrijd over iets meer dan 16 kilometer, maar is deze editie vooral druk met het reilen en zeilen van het evenement. Na twee jaar is het gelukt het grootste deel van de vrijwilligers binnenboord te houden. ,,De betrokkenheid is groot. Ik hoor om me heen dat het bij met name festivals best lastig is mensen te vinden. Vrijwilligers zijn schaars. Gelukkig hebben wij ze nog.”