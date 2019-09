Statushouders krijgen weer een hobby bij atelier SamSam in Dalfsen

videoVeertien statushouders uit zeven verschillende landen brengen twee middagen per week door in naaiatelier SamSam in Dalfsen. Ze leren de taal, hebben sociale contacten en maken en verkopen ook nog eens hun creaties. Initiatiefnemer Louise Loman (69) is dolgelukkig met het atelier ‘SamSam’, helemaal nu ze in een nieuw pand alle ruimte hebben.

,,Ik was volledig in tranen,’’ biecht Louise Loman op. Ze denkt terug aan de allereerste donatie die haar naaiatelier twee jaar geleden ontving. Inmiddels loopt het atelier, waar ze statushouders een hobby geeft, als een trein. ,,Dat er toen iemand was die in mijn plan geloofde, dat vond ik zo bijzonder.’’ De eerste donateur was echter niet de enige: nog steeds stromen de giften, stoffen en kinderspeelgoed binnen. Tot vreugde van Louise en haar mede-kartrekkers Ria Simons en Lydia Brouwer. Met z'n drieën zorgen ze dat ongeveer veertien statushouders lekker bezig blijven in het atelier.

Goodwill

Quote De goodwill hier in Dalfsen en de omgeving is zo groot Louise Loman Het idee voor het atelier ontstond toen Loman nadacht over de vluchtelingen die neerstreken in de regio. ,,Als de inburgeringscursus geweest is, wat dan? Dan zitten ze maar te zitten. Thuis, alleen.’’ Die gedachte bleef rondspoken in haar hoofd, wat uiteindelijk leidde tot de beslissing om het atelier te openen. ,,Ik heb mezelf eerst aangemeld bij Vluchtelingenwerk, daarna ging het best snel’', vertelt ze trots. Tot haar verbazing hoefde ze niet eens te lobbyen voor vrijwilligers. ,,De goodwill hier in Dalfsen en de omgeving is zo groot. Ze kwamen gewoon, ik heb daar totaal geen moeite voor hoeven doen.’’

Locatie

Sinds drie weken zit het atelier in een speellokaal van school de Buitenspiegel in Ankum, waar ze alle ruimte hebben. Loman: ,,Eerst zaten we in een lokaaltje bij basisschool de Uitleg. Er was geen plek meer voor ons. Gelukkig kunnen we hier terecht, we hebben enorm veel ruimte en de kinderen kunnen ook fijn spelen. We krijgen erg veel spullen van de kringloopwinkels, en alles wat wij maken verkopen ze weer bij de Wereldwinkel in Dalfsen of bij de Schatkamer in Ommen.’’ En dat kan van alles zijn. In het speellokaal hangen geborduurde doeken, veel lappen stof, stukken leer en stofstalen uit meubelwinkels. Triomfantelijk houdt Loman een kleine, rode, portemonnee omhoog. ,,Dit was van een klein stukje van een oude bank. Mooi hè? Erg handig.’’

Alles maken

De 37-jarige Furha Uwera uit Congo is in haar nopjes met het atelier. Terwijl ze bezig is om een kinderschort te maken vertelt ze enthousiast over haar werk. ,,Wat ik allemaal kan maken? Alles.’’ Haar naaimaatjes schieten in de lach. ,,Ik kan wel veel maken. Tassen, kussens, een schort, portemonnee... Ik kom hier al een jaar en ik blijf sowieso komen. Het is heel leuk en mooi, ik kan hier veel leren. De taal gaat steeds beter.’’ Ook de 35-jarige Dedefo Beriso uit Ethiopië is niet van plan deze hobby op te geven. ,,Ik ben nu ruim drie jaar in Nederland, dit is een mooie bezigheid. Ik leer de taal goed en het is altijd leuk. We maken mooie dingen.’’

Elke maandagochtend en dinsdagmiddag is er een groep statushouders aan het werk in het naaiatelier. De statushouders wonen nu in Lemelerveld, Hoonhorst, Dalfsen en Nieuwleusen. Waar de een al een hele carrière als kleermaker erop heeft zitten, heeft de ander nog nooit een naaimachine aangeraakt. ,,Dat maakt niet uit’’, vertelt Loman. ,,Iedereen mag meedoen. Anders leren wij het ze.’’ Een groep van zestien vrijwilligers zorgt ervoor dat er altijd iemand aanwezig is als de statushouders komen naaien. Het doel is om de statushouders een hobby te geven en misschien een opstapje naar betaald werk. Daarnaast ontmoeten ze op deze manier meer mensen en krijgen ze de taal sneller onder de knie.