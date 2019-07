Stel uit Nieuwleusen langer in de cel voor mishandelen deurwaarder

Nieuwe ontmoe­tings­plek jongeren Lemeler­veld laat nog even op zich wachten

21 juli Jongeren in Lemelerveld moeten nog even geduld hebben voordat ze kunnen samenkomen in hun eigen JOP op het Kroonplein in het dorp. De gemeente Dalfsen verwacht dat de ontmoetingsplek er op z'n vroegst half oktober zal staan.