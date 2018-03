Stokvisdennen wil bomen of asfalt voor snellere ijspret in Dalfsen

Daarom denkt het bestuur aan extra maatregelen die een snellere ijsvorming moeten opleveren, vertelt pr-man Herben Scherpenkate. Op de Dalfser ijspiste bleven lang windwakken open. Terwijl de baan aan de zijde van het clubhuis is omzoomd door bomen en dichte struiken, had de dagenlang vanaf kasteel Rechteren blazende oostenwind vanaf de boomloze dijk langs de Vecht vrij spel.

Bomen of asfalt

,,We zouden graag bomen planten op die dijk, dat zou de wind uit het oosten goed kunnen breken'', zegt Scherpenkate. ,,Maar dat mag waarschijnlijk toch niet van Rijkswaterstaat. Een alternatief zou kunnen zijn om - net als de Combibaan Gramsbergen dat doet - bij vorst tijdelijk windschermen te plaatsen.'' Verder haalt de pr-man van de Stokvisdennen een eerder uitgesproken wens uit de ijskast: ,,Net als de skeeler- en schaatsbaan in Gramsbergen willen we ook op onze ijsbaan graag een asfaltbaan aanleggen. Maar we huren de grond van de gemeente en die wilde in het verleden niet meewerken aan zo'n baan, omdat Bellingeweer een natuurgebied is. Hopelijk denkt de politiek er nu anders over, naast natuur is ook meer bewegen voor jong en oud een belangrijk speerpunt voor veel partijen...''

IJsgroei

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag had de vorst weer minder ijsgroei opgeleverd dan gehoopt, de ijsmeester kon slechts 5 cm meten, te weinig om veilig open te kunnen gaan. Maar met de verwachte matige vorst in de nacht van vrijdag op zaterdag in het vizier besloten de zeven Stokvisdennen-bestuurders om de poorten zaterdagmorgen toch te openen. ,,We gaan dan zien hoelang de baan het gaat houden'', meldde het bestuur op de website.

Natte voeten