Stone Rock 2018 gaat niet door

Van de grootse plannen van de organisatie van Stone Rock voor de editie van deze zomer komt niets terecht. De organisatoren hebben de stekker er uit getrokken. ,,Het risico wordt te groot. Wij zijn allemaal jonge zelfstandige ondernemers. De afgelopen jaren hebben we er vaak zelf wel wat geld in moeten steken omdat het financiëel niet rond kwam. Omdat voor dit jaar bleek dat enkele partijen geen financiële bijdrage konden leveren, hebben we deze beslissing moeten nemen", legt Bas Schultz, mede-organisator, uit. ,,We willen gegarandeerd alle rekeningen kunnen betalen. Dat is nu onzeker, dus hebben we het afgeblazen."

Volgens Schultz is geen sprake van onwil. ,,We kregen kort na elkaar te horen dat enkele partijen waar we financiële ondersteuning van verwachtten, dat toch niet konden bieden. De namen noemen we ook niet, omdat er geen sprake is van 'schuld' of verwijten. We hopen in de toekomst met deze mensen iets nieuws te kunnen opzetten."

Helaas zijn de inkomsten van de kaartverkoop en drankverkoop niet voldoende om het festival te kunnen organiseren. ,,Het gat in de begroting is te groot geworden om op te kunnen vangen. Na zeven edities met bands als De Staat, Paceshifters, John Coffey en Guano Apes, ons eigen bier en een waanzinnige crew moeten we met pijn in ons hart voorlopig een streep trekken onder Stone Rock", schrijven de organisatoren in een bericht.

Volgens Schultz trok de vorige editie zo'n 2.500 betalende bezoekers. ,,We gaan een nieuw plan maken, en willen volgend jaar met een nieuw concept komen, weer bij de Zwevende Kei."