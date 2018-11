‘Stroppenpot’ schiet gemeenten te hulp: miljoenen euro’s uitgekeerd

Naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein, is een ‘Fonds tekortgemeenten’ ingesteld. Dat is afgesproken tussen Rijk en gemeenten. Het fonds bedraagt 200 miljoen euro. Een commissie heeft via de eerder vastgestelde voorwaarden gisteren de verdeling van de bedragen onder de gemeenten bekendgemaakt.

Teleurstelling

In het Stentor-gebied ontvangen tien gemeenten een bedrag. Eén gemeente in de regio, Dalfsen, heeft het fonds wel aangeschreven, maar krijgt niets. ,,Nadat we de aanvraag hadden ingediend, hebben we het nog nagekeken en bleken we toch onder de norm te zitten. We hebben dus geen recht op een bedrag. Dat wisten we al en het is dan ook geen teleurstelling”, verklaart wethouder Jan Uitslag.

Eén van de eisen om in aanmerking te komen voor steun uit de ‘stroppenpot’ is dat de tekorten voor gemeentelijke zorgtaken (jeugdzorg en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning) de afgelopen twee jaren boven de 40 euro per inwoner kwamen. ‘Er zijn veel meer gemeenten die tekorten hebben, maar in deze jaren niet boven deze drempel komen’, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Tekort

Naast Dalfsen hebben onder meer ook Zutphen en Zwolle een aanvraag ingediend. Die laatste twee deden dat wél met succes. Zutphen ontvangt met bijna 40 euro in deze regio het hoogste bedrag per inwoner: ,,Relatief hebben we in de omgeving het grootste tekort, dus het is niet vreemd dat we per persoon het meeste ontvangen”, weet wethouder Annelies de Jonge.

Zwolle ontvangt van alle gemeenten in het gebied met ruim 2,6 miljoen euro het hoogste bedrag. Het flinke bedrag voor Zwolle valt overigens in het niet in vergelijking met andere steden. Zo kan Leeuwarden bijna 21 miljoen euro tegemoet zien en de gemeenten Venlo en Eindhoven zelfs nog iets meer.

Andere gemeenten die ook aan de voorwaarden hebben voldaan en een bedrag tegemoet kunnen zien, zijn Dronten, Elburg, Lelystad, Nijkerk, Voorst, Zeewolde, Zwartewaterland en tot slot Heerde. ,,We zijn er blij mee. We moeten het zien als een compensatie en als aanvulling op het tekort”, aldus woordvoerder Marten Venema namens Heerde.