Subsidies voor led in Dalfsen zijn er, maar de lampen nog lang niet

Michiel Smudde, voorzitter van USV in Nieuwleusen, is teleurgesteld in de gemeente Dalfsen. ,,Het gaat om dik honderd lampen en armaturen. Ze zouden worden vervangen door ledlampen, omdat de gemeente dat in eerste instantie wilde.” De kosten bedragen in totaal ongeveer 400.000 euro, waarvan de RVO zo'n 30 procent en de gemeente 10 procent aan arbeidskosten zou betalen. De clubs moeten dan de overige 60 procent ophoesten. ,,De investering voor de voetbalverenigingen is zo hoog, dat het voor sommige wel dertig jaar duurt om het geld terug te verdienen. En dat is het dan niet waard. Het gaat om tienduizenden euro's per veld en om tonnen in totaal, maar de bijdrage van de gemeente is in onze ogen minimaal."