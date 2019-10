Succes integratiediner Dalfsen bekroond met eigen kookboek

Dalfsenaar blijft net als Ricksen knokken tegen ALS: ‘Mijn laatste verjaardag vierde ik vorig jaar, maar in juli werd ik toch 78...’

28 september Gerrit Kolkman knokt al bijna vier jaar tegen ALS en zag vorige week lotgenoot Fernando Ricksen de strijd tegen de spierziekte verliezen. Vechtlust, dat hebben de oud-voetballer (43) en de Dalfsenaar (78) met elkaar gemeen. ‘Zomaar het loodje leggen’ is er niet bij, en sinds een jaar laat Kolkman zich via acupunctuur behandelen. Het slaat aan, hoewel de medische wereld er geen wetenschappelijk bewijs voor vindt. Zoek dat dan, is zijn boodschap. Onderstreept met een ongeneeslijk optimisme. ,,Met het onmogelijke beginnen we direct, de wonderen doen we volgende week.”