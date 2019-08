Sukerbietenfeest in Lemelerveld begint aan 40e editie

In de stromende regen worden de kleurrijke vlonders dinsdagmiddag te water gelaten. Onder toeziend oog van een handje belangstellenden is de terugkeer van de bloemen tijdens de feestweek een feit. In de stromende regen, slechts gekleed in een dun t-shirt, staat bestuurslid Luuk Herbrink trots naar de vlonders te kijken. ,,Als je hier meer van wilt weten moet je bij Betsy zijn’’, zegt hij grijnzend. ,,Die is van de bloemen.’’

Bloemencorso

En dat is Betsy Ramerman zeker. Ramerman is al zestien jaar actief als vrijwilliger bij het Sukerbietenfestival en dolgelukkig dat de bloemen nu terug zijn. ,,Het ging rond in het dorp dat het zo jammer is dat de er geen bloemen meer zijn tijdens de feestweek.’’ Ramerman doelt op de bloemencorso van vroeger, die tien jaar geleden een stille dood gestorven is. ,,Er zat heel veel voorbereiding in de bloemencorso, en alle jongeren waren veelal druk met carnaval. Het kwam er toen niet meer van. Nu hebben we wat vlonders en panelen met bloemen, dit is een mooie oplossing’’, vertelt ze terwijl ze naar de vlonders wijst. Herbrink vult aan: ,,We werken met verschillende thema's. Er is een vlonder die in het teken staat van Parijs, Frankrijk, België, en ook bijvoorbeeld Syrië.’’ Statushouders hebben geholpen met het aanprikken van de bloemen, net als bewoners van ZGR Brugstede. ,,Mooi hè? Iedereen helpt. We hebben wel 120 vrijwilligers, alleen al voor de bloemen.’’

Swingo

Maar er is meer, benadrukt Herbrink trots. ,,We hebben voor het eerst een American Day, dat wordt heel gaaf. Het show-worstelen bijvoorbeeld, dat is een echt toernooi wat hier gehouden wordt. Ook is er 'Knupp'n & Dupp'n', dat vaders kunnen leren vlechten bij hun dochter. Leuk hè? Dat hebben we van het Amerikaanse ‘Beer and Bread’.’’ Andere Amerikaanse toevoegingen zijn line dancers, een singer-songwriter en natuurlijk hotdogs en hamburgers. Ook de ‘swingo’ is dit jaar nieuw. In tegenstelling wat de naam doet vermoeden, heeft het echter weinig met swingen te maken. ,,Het is een bingo, maar dan met liedjes’’, verduidelijkt Herbrink.

Librije

Ook de jaarlijkse verloting is in een nieuw jasje gestoken. Herbrink:,,We hebben nu een superronde, daar kun je echt grote prijzen winnen.’’ Voor de loten van de superronde moeten bezoekers tien euro neerleggen, maar de winst maakt dat volgens de organisatoren goed. ,,Je kunt dan bijvoorbeeld een weekendkaart winnen voor de Formule 1 in Zandvoort volgend jaar, of een overnachting bij de Liberije. Of een cursus zweefvliegen.’’ In totaal worden acht prijzen verloot, er zijn duizend lootjes beschikbaar. ,,Wij kopen prijzen in, en we krijgen natuurlijk van sponsoren. We lopen misschien wel wat risico, maar we gaan er vanuit dat er genoeg lootjes verkocht worden.’’

In 1979 werd de eerste feestweek in Lemelerveld voor het eerst georganiseerd in het kader van 125 jaar Lemelerveld. Tegenwoordig is het een groots, jaarlijks terugkerend evenement. De hele feestweek is gratis, voor sommige activiteiten moeten bezoekers een kleine bijdrage neerleggen. De hele feestweek wordt gedragen door inwoners, vrijwilligers en verenigingen in Lemelerveld. De feestweek heeft twee besturen en er staan ruim zestig vrijwilligers in de week zelf de boel te regelen. Kijk voor het volledige programma op sukerbietenfeest.nl

.