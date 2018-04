De naam 'Hendriks Kitchen is al van de gevel en binnen in de Witte Villa in Dalfsen is de verbouwing al in volle gang. Op Koningsdag kan het publiek voor het eerst kennismaken met de nieuwe uitbaters van het restaurant, dat verder gaat onder de naam Sukerieje.

Ergens deze zomer is de echte opening pas, zegt Bianca Henken -Meppelink, de huidige bedrijfsleidster van Sukade in Meppel, dat het bedrijf in Dalfsen overnam. Vanwege de verbouwing en herinrichting van de zaak kan het niet eerder. De openstelling op 27 april is dan ook kleinschalig, op het terras, waar dan wel een hapje en drankje verkrijgbaar zijn.

Aan het roer van de vestiging in Dalfsen staan straks gastvrouw-sommelier Claudia Oro en chefkok Martijn Kuik. Dit echtpaar heeft ervaring opgedaan bij toprestaurants, waaronder sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis in Blokzijl.

In de Sukerieje is straks 'een verfijnde Nederlandse keuken' te verwachten, met veel producten uit het Vechtdal. "Vanzelfsprekend nemen we een stukje dna van Sukade mee naar Dalfsen", zegt Bianca Henken. "We gaan koken vanuit de kracht van groente, met minder voor de hand liggende vlees- en vissoorten." Het interieur wordt volgens haar 'huiselijk, met een rijke en luxueuze twist'.