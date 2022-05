SV Nieuwleusen investeert Rabo-gift van 20.000 euro in zonnepanelen

,,We hadden het eerlijk gezegd niet verwacht, want de concurrentie was groot”, zegt bestuurslid Wim van Dijk (facilitaire zaken) nadat hij de Rabo-cheque in ontvangst nam uit handen van Wilke van Ittersum, adviseur marketing & communicatie, en Jan van der Horst, manager private banking. Hij doelt op de actie Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen, die de bank dit jaar voor het eerst op touw zette. Van de negen genomineerde sportclubs vergaarde SV Nieuwleusen de meeste stemmen van leden van de bank. Een van de randvoorwaarden is dat de club in kwestie zelf een even groot bedrag bijeenharkt. Daar slaagde SV Nieuwleusen in via fondsenwerving, sponsoring en een reservering uit eigen middelen.