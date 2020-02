SV Nieuwleusen vol verbazing over melding steekpartij bij ‘gezellige’ pubquiz

In het clubhuis van SV Nieuwleusen aan de Koningin Julianalaan weet echter niemand iets van een mogelijke steekpartij af. ,,De melding was erg specifiek op SV Nieuwleusen gericht”, vertelt Dinant Bollemaat, bestuurslid voetbalzaken van SV Nieuwleusen. Hij is bij de pubquiz, waar ongeveer 200 mensen aan meedoen, aanwezig. ,,Het is een ordinaire grap. We hebben een gezellige avond hier. We kunnen hier niets aan doen en onderzoeken hoe dit kan.”