’t Lemels Arfgoed laat geen gras groeien op ‘de Dikke Steen’

video 'Mees verdient ook een zo leuk mogelijk leven'

16 februari De 5-jarige Mees heeft het Rett-syndroom (MECP-2). Hij kan niet lopen, niet praten en heeft epilepsie. Zijn gescheiden ouders Mariëlle Zantingh en Tom Dekker zamelen geld in om een rolstoelbus te kunnen kopen, zodat ze er met hun kind op uit kunnen, of naar het ziekenhuis of van moeder in Zuidwolde naar vader in Dalfsen en terug. ,,Je kunt hem niet zomaar op een stoel zetten.''