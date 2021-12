Tbs-behandeling van Dalfsenaar (41) die ‘vriend’ doodstak daadwerkelijk verlengd

‘Vrienden van Dalfsen’ bepleit samenhang van bouw windmolens met andere plannen in grensge­bied

Bekijk de plannen voor de invulling van het grensgebied van Dalfsen bij bedrijventerrein Hessenpoort niet per deelonderwerp, maar in samenhang met ontwikkelingen op allerlei terreinen. Deze klemmende oproep doet de belangenvereniging Vrienden van Dalfsen in een open brief aan de gemeentes Dalfsen en Zwolle, het waterschap en Gedeputeerde Staten.

7 december