Tbs-verlenging wacht voor man die Peter Westendorp uit Dalfsen om het leven bracht

De man die in 2013 Peter Westendorp uit Dalfsen om het leven bracht, staat een nieuwe termijn van twee jaar voor zijn tbs-opname te wachten. Op de tweejaarlijkse verlengingszitting voor de rechtbank in Zwolle bleek dat de 39-jarige J.M. zelf begrijpt dat zijn behandeling nog lang niet ten einde is.

Het 23-jarige slachtoffer was op 20 juni 2013 op bezoek bij zijn vriend M., destijds 33 jaar, in diens woning aan de Egberserf in Dalfsen. M. zou gevraagd hebben of de ander zijn ziel aan de duivel had verkocht. Die dacht waarschijnlijk aan een grapje en zei: ja, wat hij met de dood moest bekopen. Met 32 messteken is hij omgebracht. De dader dacht in die periode werkelijk dat hij het slachtoffer ‘geholpen’ had, zo bleek destijds op de rechtszitting.

J.M. lijdt volgens deskundigen aan een paranoïde, schizofrene stoornis en was destijds psychotisch. Hij is in navolging van de adviezen door de rechtbank later in 2013 volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg tbs met dwangverpleging. In 2016 ontstond commotie bij de familie van het slachtoffer toen die hoorde dat de man mogelijk met (onbegeleid) proefverlof mocht. De toenmalige burgemeester van Dalfsen Han Noten heeft hem een gebiedsverbod voor de gemeente opgelegd dat nog altijd geldt.

Emoties

Ook nu zitten de emoties nog hoog. Op de verlengingszitting verliet een groep nabestaanden ontstemd en soms scheldend de rechtszaal, de meesten toen de advocaat het woord nam en erop wees dat zijn cliënt ‘ook iemand is’, ‘iemand die z’n best doet’. ‘Hij wordt beschermd en wij moeten verder’, was de woedende reactie.

Er zijn nieuwe plannen in de maak voor verdere behandeling en begeleiding van M., die nu in kliniek Oostvaarders in Almere verblijft. Mogelijk kan hij naar de forensisch psychiatrische kliniek in Assen, maar dat moet nog uitgezocht worden.

Over een week doet de rechtbank uitspraak over de tbs-verlenging.