Team Sandra haalt dik twaalf mille binnen voor Strijd van Salland

Sandra Schrijver-Krabbe uit Hoonhorst wilde met haar maatjes ook dit jaar weer veel geld inzamelen voor de Strijd van Salland, tegen hersentumoren. Iets meer dan een maand geleden overleed ze zelf aan de gevolgen van deze slopende ziekte, 35 jaar jong. Team Sandra had op dat moment bijna 3900 euro ingezameld, en was daarmee al koploper van alle deelnemende teams. Maar Sandra wilde meer, het dubbele. Achtduizend was haar streefbedrag , vertelde haar man Arjan aan de vooravond van haar begrafenis. Inmiddels staat de teller op ruim twaalfduizend euro, die morgen tijdens de vierde editie bijeen wordt gebracht door gesponsorde kilometers te lopen, fietsen, steppen of paardrijden vanaf het Heinose sportpark.

,,Hartstikke mooi dat er zó veel geld binnen komt’’, zegt Arjan Schrijver enthousiast, ,,maar tegelijk ook jammer dat het nodig is. Hopelijk hebben anderen er in de toekomst wel wat aan.’’ Bij de condoleance en de uitvaart van Sandra is al vierduizend euro opgehaald. ,,Dat hadden we ook in de overlijdensadvertentie gezet, ‘Sandra hield van veldbloemen, maar houd het klein'. Liever hadden we een gift voor de Strijd van Salland. Want bloemen verwelken, maar de herinnering aan haar blijft bestaan. Dit voelt goed zo, het was een warm bad voor ons dat er zó veel mensen bij Sandra's afscheid waren.’’ Een week na de begrafenis kwam er nog eens bijna duizend euro bij, toen in Ankum twee cheques werden overhandigd aan oud-PB-bestuurslid Dick Lindeboom en twee andere lotgenoten. Plaatselijke Belang Ankum en omstreken had geld ingezameld met het paasvuur, Dennis Jansen won op zijn werk voor de Gasunie een bedrag van 500 euro voor een goed doel. ,,Sandra zou ook heel blij zijn geweest met al dat geld.’’

Volledig scherm Sandra Schrijver hield van veldbloemen. Daarom plukten vrijwilligers van de Strijd van Salland veldbloemen en versierden daarmee de oprit naar de boerderij van de familie Schrijver waar op 24 mei de drukbezochte condoleance was. © Bert Kamp

Twente/SallAntal

Ingrid Lindeboom, secretaris van de Strijd van Salland, bevestigt dat Team Sandra met ruim twaalf mille duidelijk de top-vijf aanvoert. ,,Maar team Twente/SallAntal doet het ook goed, met zo’n 6200 euro.’’ Dat is het team van Antal Hulsman (37), die in Hoonhorst opgroeide maar nu in Enschede samenwoont en in september hoopt te trouwen. Na klachten over hoofdpijn werd bij hem afgelopen voorjaar een hersentumor ter grootte van een golfballetje verwijderd. Derde op de lijst staat Team Dick, geformeerd rond Dalfsenaar Dick Lindeboom, met bijna 5900 euro.

Nieuw record?

Het totaalbedrag aan donaties staat nu op ruim 42 mille. De eerste twee edities van de Strijd van Salland in 2016 en 2017 leverden circa 38 mille op, in 2018 groeide dat naar bijna 58 mille. Dit jaar hoopt de organisatie op nog meer geld. De gehele opbrengst gaat naar onderzoek naar kwaadaardige hersentumoren in het Rotterdamse Erasmus MC onder leiding van professor Martin van den Bent. Voor de Strijd van Salland zijn meerdere routes in klaverbladvorm uitgezet van en naar sportpark De Kampen in Heino. Deelnemers kunnen van 9.00 tot 17.00 uur wandelen, hardlopen, steppen, toerfietsen, wielrennen, mountainbiken en - zondag voor het eerst - paardrijden.

Doodse stilte