Teleurstelling over afblazen goedkope seniorenwoningen in Dalfsen

video Op de tast eten is geen makkie

21 februari ,,Mag ik een vaatdoekje? De melk is over de tafel gegaan!” Op tafel een overstroomde beker in een royale plas melk. Geblindeerd lunchen is geen makkie, dat merken de ruim 25 deelnemers aan de blinde lunch in de Trefkoele in Dalfsen deze woensdagmiddag.