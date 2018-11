Ten Kate Nieuwleusen hoopt na afscheid Honda op doorstart WK Superbike-team

Video Lemeler­veld­se kerk laat grauwslui­er varen

27 november Afbladderend stucwerk, vocht dat de muurschilderingen boven het priesterkoor aantastte, en het roet van de ontelbare kaarsen die in de voorbije kwart eeuw zijn gebrand legden een grauwsluier over het schilderwerk. Twee jaar geleden werd daarom al nagedacht over het schilderen van het interieur van de kerk van het Heilig Hart van Jezus in Lemelerveld. ,,Maar toen ging de kachel kapot en moest die vorig jaar vervangen worden, daarom hebben we het schilderen maar even uitgesteld’’, vertelt Leo Broeks, verantwoordelijk voor het financieel beheer binnen de locatieraad van de katholieke kerk in Lemelerveld.