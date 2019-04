TenneT vertikt bomen onder stroomdraden bij Hoonhorst terug te planten

Netbeheerder TenneT en de provincie Overijssel liggen met elkaar in de clinch. Inzet is een bosje bomen onder de hoogspanningslijnen aan de Tibbensteeg in Hoonhorst. Volgens de netbeheerder komen de boomtoppen en de leidingen gevaarlijk dicht bij elkaar. De provincie stemt in met de kap, mits TenneT dan ook nieuwe bomen plant. Maar dat gaat de elektriciteitstransporteur te ver. ,,We hebben in Nederland jaarlijks 2.500 van dit soort locaties. En zijn nu op onze strepen gaan staan.”

Inmiddels heeft ook de rechter zich over de situatie op het kadastrale perceel Y736 in Dalfsen gebogen, en de provincie Overijssel in het gelijk gesteld. Die vindt dat TenneT moet zorgen voor nieuwe bomen, zodat ‘het bestaande bosareaal in Nederland behouden blijft.’ De provincie legt daarbij naar eigen zeggen de lat niet al te hoog: om aan de herplantplicht te voldoen worden geen hoogopgaande bomen of hoogopgaande beplantingen vereist. Toch ziet TenneT ook dat niet zitten. ,,De provincie Overijssel heeft ons gevraagd om bosbouwkundig, verantwoorde herplant”, legt woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk uit. ,,Maar zodra het woord ‘bos’ valt, stappen we terug. Het terugbrengen van bomen tot kniehoogte, houthakbeheer, is nog tot daar aan toe. Maar een bos terug planten onder hoogspanningsleidingen, dat kan echt niet. En staat haaks op de leveringszekerheid waarvoor TenneT verantwoordelijk is.”

Gevaarlijke situatie

TenneT doet ieder jaar een inspectie langs percelen die eerder al aangestipt zijn als mogelijke probleemlocatie. Als groeiende beplanting te dicht in de buurt van een hoogspanningsverbinding komt, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Elektriciteit kan vanaf de slaphangende draden via de bomen een weg naar de aarde zoeken, en zodoende gevaar opleveren voor mensen en dier en voor storingen zorgen. Daarom heeft TenneT liever gras, gewassen of heide onder de leidingen lopen. Verdeuzeldonk: ,,Ieder jaar houden we in een april een inspectie. Dat duurt tot half mei, waarna we bepalen wat we waar gaan doen. In januari beginnen we daar dan mee. Het is nodig, want als het wel gevaarlijk wordt moeten we de elektriciteit eraf halen. En kunnen we thuis de lamp niet meer aanzetten.”

Veiligheid in het geding