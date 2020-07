Tennisclub DLTC Gerner en HHC Hardenberg verdienen duizenden euro’s voor groen sportpark

Betrokkenheid

Volgens de jury was het ontwerp van DLTC Gerner goed omdat het een compleet plan is waarbij over het hele sportpark de biodiversiteit wordt versterkt. De jury roemde de grote betrokkenheid van de leden. ‘Bovendien is er in het plan ook aandacht voor de beleving van groen: het moet niet alleen leuk zijn voor de beestjes, maar ook voor de sporters.’ De tennisvereniging wil overbodige tegels eruit halen, wadi’s en een natuurlijke speelplaats aanleggen en nestkastjes ophangen.

Wateroverlast

De provincie Overijssel heeft de prijsvraag in het leven geroepen om meer groen te stimuleren in het dagelijkse leven en de effecten van klimaatproblemen zoals wateroverlast te verzachten. ,,Een sportclub is al best groen, maar het is vaak zogenaamd praktisch groen: kort gemaaid gras en onderhoudsarme bosjes”, zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. ,,Er kan vaak echt meer en gevarieerder groen bij. Denk verder dan het sportveld: de kale parkeerplaats bijvoorbeeld, het dak van de kantine, of mooie bloemenranden naast het sportveld.”