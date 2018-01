Terugkijkrecord voor De Luizenmoeder

De serie begon vorige week zondag. Naar de uitzending op NPO 3 keken vorige week 844.000 mensen. Via uitgesteld kijken waren dat er na de uitzending nog eens 750.000, wat in totaal tot 1.594.000 kijkers leidde.

Ilse Warringa uit Dalfsen is mede-schrijfster en vertolkster van juf Ank in de serie. Juf Ank is een neurotische basisschoollerares met haar vrolijke, kinderlijke liedjes de sfeer in de klas probeert te verhogen en orde probeert te houden. Ondertussen beledigt en schoffeert ze per ongeluk Jan en alleman. Ze maakt samen met haar collega-leraren het leven van de nieuwe luizenmoeder, gespeeld door Jennifer Hoffman, bijzonder lastig.