Theater De Stoomfabriek experimenteert met dertig man publiek

Uitbater Oude Station blij met groen licht van Dalfsen én NS voor ruimer terras

29 mei Als de horeca pinkstermaandag klokslag twaalf uur de deuren met een diepe zucht mag openzwaaien, zullen met het verwachte zonovergoten weer terrassen vermoedelijk overspoeld worden door liefhebbers van een hapje en een drankje. Maar met de geldende coronaregels is het praktisch onmogelijk evenveel gasten toe te laten als in het verleden. Daarom helpt Dalfsen uitbaters door tijdelijk toe te staan dat ze hun terrassen uitbreiden op gemeentegrond, zonder daarvoor extra ‘huur’ in rekening te brengen.