Tielbeke uit Lemelerveld neemt transport boeken van CB over

Nacompetitie Raalter scherp­schut­ters doen zichzelf tekort en zakken weer af naar de vijfde klasse

Een catastrofale zondagmiddag voor SV Raalte, dat degradeerde naar de vijfde klasse. In een felle finale in Arnhem, die aan het einde even lelijk uit de hand liep, was Victoria’25 uit Afferden met 3-1 te sterk. Daardoor werd het vertrek van trainer Hendri Zwinselman er één in mineur.