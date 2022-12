Tijdelijke noodlokalen moeten groei van basisschool De Polhaar in Dalfsen opvangen

Hoe het Vechtdal met N340 en N377 na jaren steggelen ‘nieuwe’ verbindin­gen kreeg met de rest van het land

Nooit eerder klaarde de provincie Overijssel in eigen beheer zo’n groot project als de Vechtdal Verbinding. Het op de schop nemen van de hoofdwegen van het Vechtdal naar de A28 was 25 jaar lang een proces van vallen en opstaan. En dat voor ruim 200 miljoen euro. In Weg van de Weerstand blikken hoofdrolspelers terug.

4 december