Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in kulturhus De Spil in Nieuwleusen

Burgemeester van Dalfsen, Erica van Lente: ‘Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de opvang die nodig is. We vinden het belangrijk dat deze mensen opgevangen worden op een humane manier en hopen dat zij zich op hun gemak voelen in Nieuwleusen, ook al is hun verblijf van relatief korte duur.’

Door de opvangcrisis in Nederland heeft elke veiligheidsregio van het kabinet de opdracht gekregen om 225 noodopvangplekken beschikbaar te stellen tussen 1 juni en 1 oktober dit jaar. Na Ommen, Kampen, Zwolle en binnenkort ook Raalte, is het nu de beurt aan Dalfsen in deze regio.

Voorlichting

Tijdens het verblijf van de asielzoekers kunnen reguliere gebruikers niet in de sporthal in kulturhus De Spil terecht. Doordat deze periode in de vakantietijd plaatsvindt, blijven de gevolgen voor bewoners beperkt, stelt de gemeente. Gebruikers van de sporthal zullen door De Spil op de hoogte worden gebracht.

Het Agnieten College, dat ook in het pand is gevestigd, verzorgt de communicatie richting leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers.

Op dinsdag 26 juli organiseert de gemeente tussen 19.00 uur en 20.30 uur een inloopbijeenkomst in De Spil.

Voorbereidingen

De voorbereidingen van de tijdelijke opvang in de sporthal van De Spil zijn inmiddels gestart, onder aansturing van de Veiligheidsregio IJsselland. Er worden bedden geplaatst en sanitaire voorzieningen, catering en medische zorg wordt georganiseerd.

Beveiliging zal 24 uur per dag in en rondom de opvanglocatie aanwezig zijn. Voor de asielzoekers is er begeleiding en wordt dagbesteding aangeboden. De mensen die worden opgevangen in De Spil kunnen zich vrij bewegen en mogen de sporthal gewoon verlaten. Ze krijgen voorlichting over de regels en omgangsvormen.