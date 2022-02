Tiny houses oké, maar er is meer nodig om de woningnood in Dalfsen te bestrijden

VIDEO Hoe Irma uit Dalfsen oude spijker­stof een nieuw leven geeft: ‘Alleen de gulpen gooi ik weg’

Het zijn met recht kunstwerkjes te noemen, de kledingstukken die Irma van der Mee uit Dalfsen maakt. Van afgedankte spijkerbroeken naait ze nieuwe items van denim. Er is zeker markt voor, in een tijd waarin kledingstukken na drie keer dragen bij het vuil belanden. ,,We kunnen niet op deze manier door, dat is voor niets en niemand goed.”

