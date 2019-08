Tips over dodelijke brand in Nieuwleusen leiden niet tot cruciale informatie: broertje nog steeds verdachte

Het onderzoek naar de fatale brand in Nieuwleusen loopt nog, laat het Openbaar Ministerie weten. Het 16-jarige broertje van Cézary is nog steeds de enige verdachte in de zaak, maar is door de rechtbank onder voorwaarde op vrije voeten gesteld. Het OM geeft aan dat het niet bekend is hoe lang het onderzoek nog duurt. Wel laten ze weten dat het slachtoffer nog leefde op het moment dat de brand uitbrak op de zolder. Hij is overleden door de brand.

Fatale brand

De fatale brand gebeurde in de ochtend van zondag 14 juli. De 16-jarige verdachte was op het moment van de zolderbrand niet thuis. In eerste instantie ging men ervan uit dat hij wel thuis was tijdens de brand. De hulpdiensten hebben even gezocht naar de jongen. De ‘vermiste’ tiener kwam echter een paar uur later de straat ingelopen. De politie deed na de fatale brand uitvoerig onderzoek. Bijna twee weken later werd de jongen toch opgepakt, later werd hij onder voorwaarden weer vrijgelaten.