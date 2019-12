Top2000-avond in Nieuwleusen in vernieuwd jasje

Vorige jaar werd de Top2000 Café in het Kulturhus voor het eerst gehouden. Organisator Hans Keesmaat noemt het een redelijk succes. Er kwamen vijftig, zestig mensen op af. Het programma was toen ‘nog wat losjes van opzet’, meldt hij. Iedereen kon in en uit lopen en er werd geen entree geheven.

Dat laatste is wel het geval bij deze tweede editie, zegt Keesmaat. ,,Want het is een wat meer gestructureerd programma geworden.’’

Live-optredens

Zo zijn er nu live-optredens van leerlingen van de MEC muziekschool in Nieuwleusen. Ook een nieuw programma-onderdeel is 'Het verhaal van...’ waarin iemand uit Nieuwleusen of directe omgeving vertelt over een ontmoeting met een popster en/of de band waar hij of zij een groot fan van is. Bezoekers wordt gevraagd naar hun favoriete nummer uit de Top 2000. Daarnaast is er een pubquiz, waarin de kennis van de deelnemers over de muziek uit de Top2000 getest wordt.